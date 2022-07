19/07/2022 KL. 11:00

Meget er på spil, når ECB hæver renten for første gang i 11 år

Et årti med ekspansiv pengepolitik i euroområdet er tæt på at nå til vejs ende. Torsdag ventes ECB at hæve sin styringsrente med 25 basispoint for første gang i et årti, men alt taler for, at renteforhøjelsen burde være mere aggressiv.