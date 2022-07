SAS i maksimalt pres på piloter: Overlevelse i fare

Hvis pilotstrejken fortsætter, kan det bringe overlevelsen for SAS i fare. Alternativt kan man blive nødt til at frasælge værdifulde aktiviteter, reducere flyflåden og nedskalere selskabet radikalt. Samtidig understreges det, at tilstrækkelige besparelser er nødvendige.

Så markant er meldingen fra topchef Anko van der Werff