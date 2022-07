SAS-piloter dropper at flyve chartergæster hjem

SAS-piloter dropper aftale om at flyve chartergæster hjem.

SAS har ikke overholdt en ellers indgået aftale, siger Dansk Metal i en pressemeddelelse søndag.

Ifølge aftalen havde SAS fået dispensation til - midt i den aktuelle pilotstrejke - at gennemføre et begrænset antal flyvninger for at få chartergæster hjem fra ferie, hvis de ikke havde andre måder at komme hjem på.