Fredag brød SAS-piloterne deres igangværende strejke udelukkende for at flyve strandede turister hjem. Og det var under forudsætning af, at der ikke blev sendt nye feriegæster afsted.

I løbet af weekenden vil der blive gennemført i alt 46 flyvninger fra rejsemål tilbage til Danmark, Sverige og Norge.

Seks af de flyvninger, som bliver gennemført, er til København.

Men ifølge Check-in.dk kan op imod 2500 skandinaviske gæster fra Apollo Rejser ikke komme hjem fra ferie, fordi deres fly er aflyst.