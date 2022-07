10/07/2022 KL. 12:00

Han yder bedst med kniven mod struben

Den 37-årige Jannik Lawaetz har det med at overraske sine omgivelser og gøre det uventede – for eksempel at sige et godt, vellønnet job op for at udvikle et koncept, der skal gøre opbevaring af bagage til en forretning. Det lykkedes, og i dag er hans firma på vej til at blive en global succes.