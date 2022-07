05/07/2022 KL. 08:49

Følg pressemødet her: SAS holder pressemøde efter ny melding

SAS har tirsdag afleveret en ansøgning om konkursbeskyttelse ved en domstol i USA. I en pressemeddelelse tirsdag morgen oplyser SAS, at selskabet har afleveret en ansøgning til en domstol i New Yorks sydlige retskreds. Her er der ansøgt om at indlede det, der hedder en chapter 11-sag.