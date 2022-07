09/07/2022 KL. 12:00

Lempet beskatning af fri bil

Skattestyrelsen har den 23. juni 2022 offentliggjort et styresignal, hvorefter der som følge af praksisændring i visse tilfælde sker en lempelse af beskatningen af medarbejdere, der har fået stillet fri bil til rådighed. Denne nye praksis vil formentlig særligt have betydning for leasede biler, hvor leasing-giver har opnået flåderabat, ligesom også splitleasing vil blive mere attraktivt.