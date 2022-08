Kommunernes formand, Venstre-borgmester Martin Damm, har en opfordring til erhvervsledere, organisationer og tænketanke, der flere gange rask væk har foreslået at fyre 30.000 ansatte for at skaffe stærkt nødvendig arbejdskraft til de private virksomheder.

»At sige, at vi skal fyre 30.000, er floskler. Prøv at spørge jer selv,