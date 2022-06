Overset lånefinte kan sprede renterisikoen

Renteuroen er nu afløst af rentepanik, og det kan give anledning til, at boligejerne graver en lidt overset lånefinte frem.

Behovet for at tænke i alternative baner er blevet højaktuelt efter en uge, hvor kurserne er faldet så meget, at realkreditinstitutterne har måttet opgive at sende nye obligationer ud på forhånd. Kursfaldene