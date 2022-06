15/06/2022 KL. 08:05

Nu er aktierne officielt i et bear-marked: Sådan rammer det investorerne

Med et fald på over 20 pct. er det globale aktiemarked trådt ind i et bear-marked, som kan vare i årevis og falde mere, end det har gjort indtil videre, hvis man tager et kig i historiebøgerne.