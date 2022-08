01/08/2022 KL. 18:00

For abonnenter

Kontroversiel milliardmanøvre kan blive nødvendig for at tøjle danskernes gæld til det offentlige

Det vakte enorm debat, da et politisk flertal i 2017 besluttede at slå en streg over gæld til det offentlige for milliarder. Nu spøger en gentagelse.