Efter voldsom vækst: Luften er sivet ud af kontroversielt børsfænomen

Efter adskillige år med voldsom vækst i USA er luften for alvor begyndt at sive ud af det kontroversielle børsfænomen, hvor ”tomme” virksomheder i form af SPAC’s – en forkortelse for Special Purpose Acquisition Company – bliver børsnoteret for at rejse kapital til opkøb af unoterede virksomheder.

Ligesom aktiemarkedet har været