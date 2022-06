11/06/2022 KL. 12:00

Området for momsfritagelse ved salg af byggegrunde udvidet med ny afgørelse fra Landsskatteretten

Et hjørne af momsloven – spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om momsfri overdragelse af en bygning med jordtilliggende eller momspligtig overdragelse af en byggegrund – har i de senere år være omtvistet. Med flere afgørelser, senest en afgørelse fra Skatterådet af 29. september 2020, var spørgsmålet i første omgang afklaret. En afgørelse fra Landsskatteretten af 28. januar har som den seneste afgørelse udvidet området for skattefrihed. Da skatteministeriet har valgt ikke at indbringe denne afgørelse for domstolene, er den udtryk for gældende ret.