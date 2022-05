29/05/2022 KL. 10:25

Ledere skal tage på efteruddannelse for fagligheden – og det er godt for virksomheden

Bør en leder tage på efteruddannelse for fagligheden, cv’et eller netværkets skyld? Ifølge en arbejdsmarkedsforsker bør det være for fagligheden, fordi ledelse er et fag i sig selv. Dansk Erhverv er delvist enige, men tillægger alligevel cv'et og netværket en lidt højere værdi.