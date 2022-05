24/05/2022 KL. 09:00

»Det her er ikke et spørgsmål om at ændre kvinderne, men at ændre virksomhederne«

Kvinder bruger langt mere tid på opgaver, der ikke giver stjerner på skulderen, end mænd gør, viser amerikansk forskning. Men det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at opgaver bliver fordelt ligeligt, lyder det fra flere sider.