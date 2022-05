Der er lagt an til historieskrivning, når statsminister Mette Frederiksen og tre andre regeringsledere finder deres fyldepenne frem på Esbjerg Havn onsdag eftermiddag og skriver under på en erklæring om at gøre Nordsøen til et gigantisk grønt kraftværk, der skal kunne forsyne 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm i 2050.