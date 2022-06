16/06/2022 KL. 06:15

For abonnenter

Kamilla Hammerich Skytte, topchef i Realkredit Danmark, sætter sig ind i historien, siger tingene rent ud og handler ud fra, hvad hun finder bedst for forretningen

Portræt: Kamilla Hammerich Skytte, der er adm. direktør i Realkredit Danmark, lærte tidligt at dykke ned i fortiden, og at kæmpe for det, som betyder noget.