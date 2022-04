El-biler sender Elon Musk til tops på årets milliardær-liste

Dermed svarer Elon Musks formue til alle staten Danmarks indtægter i 2019. To gange.

Alene siden 2021 er Musks formue steget fra 151 milliarder dollar.

Det er hovedsageligt et resultat af, at aktierne i Tesla, i takt med at produktionsproblemer er overkommet og biler bliver leveret, er steget fra omkring 66 dollar til 1097 dollar per styk.

Jeff Bezos er dog ikke reduceret til at bede fremmede om penge til en 2-zonersbillet. Selv om hans formue, der er baseret på ejerskabet af den gigantiske e-handelsplatform Amazon, er faldet en smule i 2022, er den fortsat på 171 milliarder dollar.