Det er fortsat Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen, der ligger øverst på listen over de rigeste danske milliardærer. Endda med et solidt forspring til den gruppe af Lego-arvinger, der tager pladserne under ham.

Det fremgår af magasinet Forbes’ årlige liste over verdens dollarmilliardærer.

Selv om Anders Holch Povlsens formue ikke er vokset voldsomt i 2022 er han noteret til at være 13,6 milliarder dollar - eller næsten 92 milliarder kroner - værd. Det gør ham til verdens 135. rigeste mand ifølge Forbes’ opgørelse.