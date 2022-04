Selvom pensionsalderen måske lurer, ligger seniorerne nogenlunde på linje med de yngre aldersgrupper på arbejdsmarkedet, når det kommer til efteruddannelse.

Det viser en ny rundspørge, Epinion har lavet for Pensiondanmark. Her svarer 18,4 pct. af de adspurgte over 56 år ja til spørgsmålet om, hvorvidt de har været på efteruddannelse