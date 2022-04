Pensionsbranchen er klar med milliarder til dansk forsvar

- Grunden til, at vi mener at kunne gøre noget godt, er, at vi har erfaring i effektiv drift i bygninger og anlæg. Men det er klart, at der skal sikres et afkast til pensionsopsparere. For det er deres penge og ikke mine eller det enkelte selskabs penge, siger Kent Damsgaard til avisen.

Både Venstre og regeringspartiet Socialdemokratiet hilser forslaget fra branchen velkommen.

Finansordfører Benny Engelbrecht (S) siger til avisen, at man er indstillet på at gå i dialog med sektoren.