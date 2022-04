18/04/2022 KL. 18:15

For abonnenter

10 ansatte i »det hemmelige rum« på Langelinie slås for at holde danske virksomheder fri af sanktionsbrud

Mens danske og europæiske politikere har indført stribevis af sanktioner for at ramme Rusland efter landets angreb på Ukraine, består den danske sanktionskontrol af 8-10 sikkerhedsgodkendte medarbejdere placeret i et hemmeligt rum på Langelinie i København.