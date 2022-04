Kun få pensionsopsparere har forsøgt at få deres penge i sikkerhed

Det kan gøre ondt at se både obligations- og aktiekurser falde, når pensionsalderen er tæt på. Især når økonomerne taler om risiko for fortsat stigende renter, flere aktietilbageslag og stigende inflation. Alligevel er der ikke sket en stigning i andelen af kunder, der skifter risikoprofil under børsuroen i starten af 2022.