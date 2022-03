Flere danske virksomheder har i løbet af de seneste uger stillet sig frem og annonceret, at de var mere end klar til at tilbyde jobs til mange af de ukrainske flygtninge, der forventes at komme til Danmark inden længe.

Men det er vigtigt, at de danske virksomheder husker på, at det ikke blot er en nem måde at gøre en god gerning,