27/03/2022 KL. 09:30

Internet of Things kan hjælpe den CO2-tunge byggebranche med grøn omstilling – men har vi overvejet de etiske udfordringer?

Alt bliver digitaliseret, og det samme gælder byggebranchen, der står for 40 pct. af verdens CO2-udledning. Ny IoT (Internet of Things)-teknologi kan optimere mange strømtunge processer, og det er ifølge ekspert et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Men den store dataindsamling har også en skyggeside.