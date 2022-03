Ruslands ambassadør truer med at overtage danske virksomheder

Han skriver, at Rusland er tvunget til at reagere på de vestlige sanktioner, der har til formål at svække russisk økonomi.

En af løsningerne er slet og ret at konfiskere vestlige virksomheders værdier, står der i indlægget.

En anden mulighed er at drive virksomhederne videre med russisk ledelse.

- Der er ved at opstå en konsensus om, hvorvidt det er tilrådeligt at etablere ekstern ledelse i virksomheder, der indstiller deres aktiviteter i Rusland, fremgår det af ambassadørens indlæg.