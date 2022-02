Går imod strømmen: Rejsekoncern er vokset gennem coronakrisen

Efter to år med et ekstremt pres, hårde beslutninger og strategiske opkøb tør Mads Bygballe endelig tro på, at der er lysere tider forude. Ejeren og stifteren af rejsekoncernen Sunway Group er optimistisk her på bagkanten af coronakrisen.

»Der er optimisme derude, og folk vil rigtigt gerne rejse igen. De har sparet op og betaler gerne ekstra for komfort. Det lover godt,« siger Mads Bygballe.