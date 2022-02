Økonomer taget på sengen: Vi er på vej ind i ny fase af inflation

De seneste inflationstal fra Danmark, eurozonen og USA har taget de fleste økonomer fuldstændigt på sengen.

Tallene har været langt højere end ventet og har fået mange til at løfte deres skøn for, hvor meget forbrugerpriserne vil stige de kommende år.

»Det her kan godt give et regimeskifte i inflationen. Det tror jeg også, at mange andre tænker nu,« siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank.