Fra Holte til Rødbyhavn for en læreplads - Oktay Tas kan lide stilheden

Han er vokset op i Københavns nordvestkvarter, har rejst rundt i verden i to år og boet et år på Færøerne, men for godt to uger siden rykkede 35-årige Oktay Tas fra Holte til Rødbyhavn på Lolland for at komme i lære på byggeriet af den nye Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Op imod 1.300 andre unge, svarende til 500 lærlingeårsværk, skal gøre det samme i de kommende år, hvis virksomhederne på det store byggeri skal leve op til ambitiøse lærlingeklausuler, som