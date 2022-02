Poul Nyrup: Mødrene skal overtales, hvis flere unge skal være faglærte

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen skal som frontfigur i en omfattende hvervekampagne få unge fra hele landet til at flytte til Rødbyhavn på Lolland for at blive lærlinge på Femern-byggeriet, der skal forbinde Danmark og Tyskland med en tunnel.

Kampagnen kommer til at køre på sociale medier via et unge-panel og i forskellige sammenhænge, hvor unges færdes, men reelt er det nogle andre, som Poul Nyrup Rasmussen allerhelst vil have fat i. Nemlig mødrene.