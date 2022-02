På Tværs: Hellere rød end død på boligmarkedet

Ønskelisten

Det er bare så morsomt, når de reneste rene bliver afsløret i at være lidt smudsige. Akkurat som alle os andre uden englevinger. Ekstra Bladet har undersøgt de lån som Enhedslistens folketingsgruppe har. Og flere af dem har mulighed for afdragsfrie lån og variable renter. Lige netop den type lån partiet mener skal være forbudt. De forsvarer sig med, at de jo i