Verdens største fragtfly kommer til Billund Lufthavn

Mads Bisp Agersnap, der er PR-manager i Billund Lufthavn, siger til mediet, at flyet efter planen lander i Billund Lufthavn 4. februar klokken 23.30.

Er man vild med fly, er der en god grund til at sætte kurs mod Billund i næste uge.

Flyet vil blive i lufthavnen natten over og lette igen dagen efter klokken 14.

Mads Bisp Agersnap understreger, at tidspunkterne kan komme til at ændre sig.

Flyet har seks motorer, er 84 meter langt, måler 18,1 meter i højden og har et vingespænd på 88,4 meter.

Flyet har en såkaldt takeoff-weight på 640 ton ifølge Check-In.

Til sammenligning måler et Boeing 737-800, som er et af de mest normale passagerfly, 37,5 meter i længden, mens det har et vingefang på 35,8 meter.