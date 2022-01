Hos virksomheden Experian, der i Danmark er mest kendt for at drive RKI-registret, blev coronapandemien en katalysator for mere hjemmearbejde. For nylig besluttede den internationale koncern at fortsætte muligheden for hjemmearbejde, også når corona måtte være fortid. ’Future of Work’ kaldes tiltaget, der i praksis kommer til at påvirke Experians næsten 18.000 medarbejdere i 44 lande.