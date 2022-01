29/01/2022 KL. 13:00

Da Søren ikke længere skulle hente kaffe og gå til møder i forskellige rum, fik han ondt i ryggen

Coronanedlukningerne har resulteret i mange flere hjemmearbejdsdage blandt danskerne, og flere undersøgelser viser, at mange får ondt i kroppen derhjemme bag skærmen. Det gælder om at se hjemmearbejdspladsen som en værktøjskasse og sørge for den rette komfort, lyder det fra en sælger af kontormøbler.