Opfordring til Powell: Hiv hårdt i bremsen, stands inflationen og red opsvinget

»På trods af pandemien har USA’s økonomiske genrejsning overgået selv de mest optimistiske forventninger.«

Sortseerne får ikke et ben til jorden over for USA’s finansminister Janet Yellen.

»Jeg er optimistisk, når det gælder det økonomiske opsving. Jeg er overbevist om, at vi kan besejre pandemien og bevæge os mere beslutsomt mod en blomstrende fremtid,« siger Janet Yellen til The Davos Agenda 2022, det virtuelle årsmøde i World Economic Forum.