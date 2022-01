23/01/2022 KL. 18:00

For abonnenter

3F'ere afventer krisemøde om formanden: »Nu tror jeg, at mange medlemmer tænker: Hold da op. Kan vi have tiltro til ham?«

Omverdenen har ikke noget at gøre hjemme under dynen hos forbundsformand Per Christensen, lyder det fra 3F's bagland, men sagen om formandens private relationer kan svække troen på ham.