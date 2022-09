Nationalpark beder om hjælp til at udforske fortiden

Lokalhistorie bliver levende

Nationalpark Mols Bjerge og Museum Østjylland, som står bag sogneprojektet, holder tre tastecaféer i løbet af efteråret. Ved første tastecafé får deltagerne et kursus i at læse gotisk skrift af tidligere overinspektør ved Ebeltoft Museum, Jakob Vedsted.

For arkivar Martin Mauritzen giver det nye muligheder for at udforske lokalhistorien, når folketællingerne bliver søgbare.

»Historien bliver levende og tilgængelig, når noget som folketællinger, der udefra kan virke tørre, kommer til at handle om virkelige, historiske personer,« siger han.

Til tasterne

Med sogneprojektet vil Nationalpark Mols Bjerge og Museum Østjylland undersøge Bregnet Sogn fra oldtid til nutid. Det er håbet for arkivarerne i sogneprojektet, at man i løbet af efteråret får afkodet folketællinger fra sognet for årene 1916, 1921, 1925 og 1940. Og det kræver, at de frivillige er klar ved tasteturet.