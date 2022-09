Dødt kvæg og syg kalv

Forpagteren i det pågældende område, Jacob Skipper Nørgaard, fortæller, at det drejer sig om ét dødt kvæg på hans land ved Følle Bund lidt syd for Rønde.

»Den er i hvert fald ikke død af sult. Det er højst sandsynligt lungeorm,« siger han.

Lungeorm er en parasit, der angriber dyrets lunger. Udover det døde kvæg har de en kalv, der er smittet med samme sygdom. Den bliver behandlet ved en dyrlæge, som i samme forbindelse tjekker resten af flokken for smitte.

Han understreger over for Jyllands-Posten, at området er et stort græsareal på 40-45 hektarer med adgang til græs og vand, og at hændelsen på hans område ikke har noget at gøre med tidligere sager ved Nationalpark Mols Bjerge.