Fem døde kvæg

Naturstyrelsen oplyser, at der er tale om fem døde dyr. I et skriftligt svar til JP Aarhus oplyser de, at styrelsen fik en henvendelse fra en borger om et dødt dyr onsdag aften, torsdag morgen blev man oplyst om endnu et fund på et andet areal. Efterfølgende konstaterede Naturstyrelsen ved besigtigelse af arealerne yderligere to døde dyr.

Desuden har forpagteren for de pågældende områder, Jacob Skipper Nørgaard, måtte aflive endnu et dyr, forlyder det.

Han fortæller til JP Aarhus, at det er hans bror, der holder opsyn med arealerne, da de to brødre har en græsningsaftale.

»De er i hvert fald ikke døde af sult. Det er højst sandsynligt lungeorm,« siger han.