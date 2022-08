01/08/2022 KL. 19:00

Ericka Jane, Scarlet Pleasure og Thøger Dixgaard har spillet talentscenen op. Hvem bliver de næste store navne?

»Det var her, det hele startede for os,« konstaterede forsanger Niels Brandt fra scenen, da The Minds of 99 i 2018 vendte tilbage til Live Camp. Men succes her giver ingen garantier, understreger aarhusiansk musikchef.