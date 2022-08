Smukfest byder på mere af alting – og målet er at bringe folk sammen igen

Den 41. udgave af Smukfest, som for alvor begynder onsdag, kommer til at bære præg af, at den kunne have været nummer 43.

Arrangøren, Skanderborg Festivalklub, har gjort ekstra meget ud af udsmykningen, og der er flere barer og installationer end nogensinde tidligere, afslører festivalens kreative chef, Jonas Hallberg.