Er du »verdensklasse spritslæber« eller bare god til tal?

Så er muligheden der for at få et job som frivillig på Smukfest. Det er der i øvrigt også, hvis du kan køre lastbil med wirehejs eller styre en Manitou, har erfaring med førstehjælp eller som bartender. Du kan også komme til at slæbe gear for selveste Kraftwerk natten inden de tyske elektropionerers 3D-koncert.