Frivillige pynter skov til festival: »Vi skal nok nå det«

På grund af sceneudvidelsen – Bøgescenerne blev inden coronanedlukningen flyttet 45 m tilbage – er der blevet mere plads foran scenerne. Derfor er flere boder blevet udvidet.

»Det betyder, at det ikke er helt samme fremgangsmåde som sidste gang i 2019. Mange ting er blevet rykket lidt og er nu større, så det kræver lidt ekstra arbejde. Skovskadestuen, som plejer at ligge lige derhenne, er helt væk og ligger nu i Sherwood-området.«

Hygge og samvær

Omkring 500 medhjælpere har de seneste uger givet en hånd med i form af 42 timers arbejde i bytte for et festivalarmbånd. Arbejdsdagen er typisk kl. 8-20, men nogle gange kan det trække ud.

»Ofte er jeg først færdig ved 21-22-tiden, og så er det hyggeligt at få en fyraftensøl. Men vi forsøger at undgå, at medhjælperne får alt for lange dage. Det er vigtigt, at der også er plads til hygge og socialt samvær. Så er man også indstillet på at give lidt ekstra og, ikke mindst, at komme igen til næste år.«

Christian Egsdal skal ikke arbejde under festivalen. Her har han tænkt sig at hygge sig med mange af de medhjælpere, som han har lært at kende gennem årene.

»Vi samles i medhjælperområdet og holder fest. Det plejer at være nogle fantastiske dage med masser af sjov. Bagefter skal det hele pilles ned, og når vi er færdige, tager jeg på ferie.«

I backstageområdet er altmuligmand Marcus Høeg fra Hørning i færd med at lave en rampe til transport af drikkevarer og mad til musikerne. Han er 19 år og havde allerede sin frivilligdebut på festivalen for fem år siden.

Rig flaskedreng

»Jeg samlede flasker og tjente 2.400 kr. Nu får jeg et armbånd for indsatsen,« fortæller han og erkender, at udbyttet ud fra en økonomisk betragtning var bedre som flaskedreng.

»Jeg kunne godt have tjent pengene til et armbånd på en mere effektiv måde, men jeg vil gerne bidrage med det, jeg nu kan. Jeg har haft et multiservicefirma, hvor jeg har lavet alle mulige opgaver, så jeg kan lidt af hvert. Det giver god mening for mig,« erklærer Marcus Høeg.

Han har haft nogle hyggelige dage som frivillig i skoven og ser frem til at tage del i selve festivalen.

»Det glæder jeg mig til, selv om jeg ikke har lagt planer. Egentlig ved jeg kun, hvad jeg ikke skal, og det er at se Justin Bieber. Ham er jeg ikke særlig vild med.«

Skiftende temperaturer

Mens der arbejdes inde på pladsen, holder omkring 10 medhjælpere vagt ved indgangene. Julie Schmidt Laursen, 26, og Anna Victoria Würtz Jespersen, 25 – begge fra Aarhus – har tjansen ved hovedindgangen, Sherwood, hvor de bl.a. tjekker, at bilister, som vil forbi, har de nødvendige køretilladelser.

Vagterne er på tre gange 14 timer, og ifølge Anna Victoria Würtz Jespersen har det i år været under meget skiftende vejrforhold.

»Temperaturen har varieret mellem 16 og 36 grader. Sidste onsdag var der rigtig varmt, da vi blev ramt af hedebølgen,« fortæller hun.

Denne dag er kvindernes sidste i plasticstolene under den hvide pavillon. Herefter er medhjælperarmbåndet tjent hjem, og der er god mulighed for at komme frisk og veludhvilet til festival.

»Jeg glæder mig allermest til den særlige stemning, som er på Smukfest. Det har været rart at kunne følge med i, hvordan det hele skyder op. Nu bliver det til noget,« siger Julie Schmidt Laursen.

Lang pause

Hun refererer til corona-aflysningerne i 2020 og 2021, som har resulteret i en lang og uønsket festivalpause på tre år.

»Sidste gang var vi 22-23 år. Nu er vi 25-26 år og et andet sted i vores liv, men vi bliver nødt til at fortsætte, hvor vi slap, for der er så meget, der skal indhentes,« siger Julie Schmidt Laursen.

»Det har været et stort savn. Jeg kan godt mærke, at der er en længsel efter at komme i skoven igen og høre noget god musik.«

Anna Victoria Würtz Jespersen tilføjer:

»Folk er bare så glade. Det er så hyggeligt at gå rundt med sine venner og lytte til forskelligt musik. Jeg glæder mig helt vildt.«