Hun forklarer, at i takt med at haven tog form, gik flere folk helt i stå udenfor og bare kiggede. Det vidner vel om, at det er lidt et særsyn at se så etableret en have i et så nyt kvarter.

For at nå hertil begyndte Irene Glud Nielsen med at lægge en overordnet plan.

»For at få udarbejdet planen kan man kontakte en havearkitekt eller bare finde nogle, som har en have, man kan lide, og så tale med dem,« siger Iren Glud Nielsen, som selv sørgede for at tænke i masser af rum.

Det kan hjælpe at tænke haven som et hus: Med hyggelige rum og et tag. Taget står træerne for.

»Når planen er lagt, er det vigtigt at få sat træer som noget af det første, så man har en chance for at nå at se dem vokse op. Træerne er gode for mange ting. De giver tiltrængt skygge for både andre planter og vi mennesker, og de er vigtige for fuglene. Så kan de jo også berige os med frugt såsom æbler, pærer, blommer og kirsebær.«