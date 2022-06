Grillbaren er kendt vidt og bredt, om ikke for maden, så i hvert fald for varemærket. Bedst kendt er den vel nok for den snaskede bøfsandwich, der af de selvbestaltede bøfsandwich-eksperter De Brune Riddere, blev kåret som den bedste i 2017 og 2019 - og næstbedste i 2021.