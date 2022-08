Politiet opfordrer til at lukke vinduer og døre i Grenaa efter brand

Politiet opfordrer tirsdag morgen folk i Grenaa til at holde døre og vinduer lukket.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet er lige nu til stede på havnen i Grenaa, hvor der er ild i et skrotoplag.

- Røgen blæser ind over Grenaa By. Luk døre og vinduer. Sluk eventuel ventilation. Nærmere følger, lyder det i et tweet.