Onsdag klokken 17.50 reagerede Østjyllands Politi på et tip og ransagede to adresser i en mindre by i Norddjurs.

På adresserne, hvor en 31-årig mand holder til, fandt politiet både skunk, hash og ulovlige piller, som blev beslaglagt. Den 31-årige mand blev anholdt og sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreslag, fortæller døgnrapporten fra Østjyllands Politi.