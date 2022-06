Kære medarbejdere i REMA 1000.

Jeg vil gerne sige jer mange tak for jeres store hjælp og støtte i sidste uge.

Under en handletur i REMA 1000 i Grenaa fik jeg tirsdag 21. juni et ildebfindende i butikken. Da jeg er hjerteopereret sker det desværre af og til, især i varmen, så jeg prøver det et par gange eller tre om året. Jeg har dog aldrig fået så god behandling, som jeg fik i REMA 1000 i Grenaa.