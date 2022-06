90-årig kvinde er død efter påkørsel i Grenaa

En 90-årig kvinde er afgået ved døden, efter hun fredag blev kørt ned i Grenaa på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter. Politiet oplyser, at ulykken fandt sted klokken 12.19. Kvinden blev påkørt, da hun var ved at krydse et fodgængerfelt på Søndergade i byen.

Efter ulykken blev kvinden bragt på hospitalet, hvor hun blev erklæret død.