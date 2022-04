68-årig mand har mistet livet i drukneulykke

En 68-årig mand har fredag eftermiddag mistet livet i en drukneulykke ved Fjellerup Strand på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet og redningsmandskab blev midt på eftermiddagen sendt til Fjellerup Strand, der ligger på Djurslands nordkyst, for at bjærge manden, men hans liv stod ikke til at redde.